Генсек ООН: Мир может столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом

Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.

Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

"Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, - отметил он. - Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред". "Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, - предупредил Гутерриш. - Растет уровень крайней бедности и угрозы голода".

Глава ООН указал, что "причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества", которые лишь выявила пандемия.

Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.