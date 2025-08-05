Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании

Гутерриш: Международная экономическая система требует реформ ради поддержки стран без выхода к морю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что существующая международная экономическая система и финансовая архитектура нуждаются в серьезном реформировании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

“Нынешняя международная экономическая и финансовая архитектура, сформированная после Второй мировой войны без участия большинства развивающихся стран, сегодня не отвечает вызовам времени и нуждается в реформировании”, - сказал Гутерриш.

Он подчеркнул необходимость срочного облегчения долгового бремени, увеличения объемов льготного финансирования и укрепления потенциала международных финансовых институтов.

Кроме того, Гутерриш отметил важность пересмотра международных правил и устранения логистических барьеров, которые препятствуют свободному движению товаров и услуг из стран без выхода к морю. Он также призвал к инвестициям в инфраструктуру не только внутри этих государств, но и в соседних регионах.

Напомним, что в Туркменистане проходит Третья конференция ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).