Генсек ООН: Ливан не должен стать новой Газой

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что напряженность в районе границы Ливана и Израиля достигла опасной отметки и грозит региональным кризисом.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что напряженность в районе границы Ливана и Израиля достигла опасной отметки и грозит региональным кризисом.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом генсек заявил в беседе с журналистами.

"Один безрассудный шаг, один просчет может повлечь катастрофу, которая выйдет далеко за пределы границы, и, прямо скажем, за грань воображения", - сказал он.

Он призвал международное сообщество дать ясно понять: военного решения проблемы на израильско-ливанской границе нет, нужна деэскалация.

"Будем ясны: население региона, всего мира не может допустить, чтобы Ливан превратился в еще одну Газу", - подчеркнул Гутерриш.