Генсек ООН: Кризис в Украине грозит нищетой для 1,7 млрд человек

Конфликт на Украине является "тихой атакой" на развивающиеся страны и грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд человек.

Конфликт на Украине является "тихой атакой" на развивающиеся страны и грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд человек.

Как передает Report, такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном комментарии для чешского сетевого издания Seznam Zpravy .

"Военный конфликт в Украине обернулся началом тихой атаки на страны, относящиеся к развивающейся части мира, - отметил генсек ООН. - Кризис может ввергнуть 1,7 млрд человек, то есть более одной пятой человечества, в нищету и голод, каких не было последние десятки лет".

РФ и Украина производят 30% общемировой продукции пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Сельскохозяйственная продукция, поставляемая этими государствами на мировой рынок, является главным источником питания для самых бедных жителей планеты. Более одной трети импортируемой 45 наименее экономически развитыми странами Африки пшеницы произрастает на российских и украинских полях.

"Россия является крупнейшим в мире экспортером газа и вторым по объему экспорта поставщиком нефти", - напомнил Гутерриш. Военный конфликт на Украине препятствует мировому экспорту сельхозпродукции и энергоносителей, ведет к резкому росту дороговизны, что оборачивается самыми негативными последствиями для рядовых граждан. При этом, по словам генсека, страдают прежде всего малоимущие и наименее социально защищенные.