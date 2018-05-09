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    Генсек ООН "крайне обеспокоен" выходом США из сделки с Ираном

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода США из ядерной сделки с Ираном призвал других участников соглашения полностью соблюдать свои обязательства.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы ООН.

    "Я крайне обеспокоен объявлением о том, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и начинают ужесточать санкции. Я призываю других участников СВПД полностью соблюдать свои обязательства по СВПД и всех других членов ООН поддержать это соглашение", — заявил Гутерреш.

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