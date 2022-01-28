Генсек ООН контактирует с послами ряда стран в свете ситуации вокруг Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда в связи с ситуацией вокруг Украины поддерживают контакты с постпредами соответствующих стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда в связи с ситуацией вокруг Украины поддерживают контакты с постпредами соответствующих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь не верит, что будет военный конфликт. Он и его команда, находятся в контакте с постоянными представителями соответствующих стран по этому вопросу, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь очень внимательно отслеживает ситуацию".

По его словам, Гутерриш в ходе контактов призывает к активизации дипломатических усилий. "Существуют согласованные каналы, рамки, методы дипломатии, которые необходимо продолжать использовать", - отметил представитель генсека.