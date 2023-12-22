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Генсек ООН: Конфликт в Газе распространяется за ее пределы

Генсек ООН: Конфликт в Газе распространяется за ее пределы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что конфликт в секторе Газа уже распространяется за ее пределы.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 22:32
Генсек ООН: Конфликт в Газе распространяется за ее пределы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что конфликт в секторе Газа уже распространяется за ее пределы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Распространение конфликта уже происходит", - сказал он, выступая перед журналистами.

Гутерриш подчеркнул, что Западный берег реки Иордан уже "достиг точки кипения", огонь ежедневно ведется на "голубой линии" между Ливаном и Израилем, а удары йеменских мятежников-хуситов по кораблям в Красном море могут негативно повлиять на глобальные цепочки поставок.

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