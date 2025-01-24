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Генсек ООН: Конфликт в ДР Конго может спровоцировать региональную войну

Генсек ООН: Конфликт в ДР Конго может спровоцировать региональную войну Конфликт между повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) и правительственными силами на востоке ДР Конго рискует перерасти в более масштабную региональную войну.
Другие страны
24 января 2025 г. 13:27
Генсек ООН: Конфликт в ДР Конго может спровоцировать региональную войну

Конфликт между повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) и правительственными силами на востоке ДР Конго рискует перерасти в более масштабную региональную войну.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Генеральный секретарь призывает все стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Демократической Республики Конго и положить конец всем формам поддержки вооруженных группировок", — привел слова генсека его представитель Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

По его словам, Гутерриш осуждает захват во вторник повстанцами стратегически важного города Саке в 20 км от административного центра провинции Гома, крупнейшего города на востоке Конго.

"Это наступление наносит разрушительный урон гражданскому населению и повышает риск более масштабной региональной войны", - заявил он.

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