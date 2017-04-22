Генсек ООН и Трамп провели первую встречу

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь и президент договорились встретиться еще раз в ближайшее время. По мнению генерального секретаря, он конструктивно обсудил сотрудничество между ООН и США», — сказал Дюжаррик, отметив, что между ними была интересная дискуссия.

По словам представителя генсека ООН, встреча длилась 10 или 15 минут.