 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек ООН и Трамп провели первую встречу

    Между ними была интересная дискуссия

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь и президент договорились встретиться еще раз в ближайшее время. По мнению генерального секретаря, он конструктивно обсудил сотрудничество между ООН и США», — сказал Дюжаррик, отметив, что между ними была интересная дискуссия.

    По словам представителя генсека ООН, встреча длилась 10 или 15 минут.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi