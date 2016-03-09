Генсек ООН и глава МИД ФРГ обсудили минские договоренности

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметили необходимость продвижения в вопросе реализации минских договоренностей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обменялись взглядами по ситуации в Украине, подчеркнув необходимость дальнейшего прогресса по выполнению минских договоренностей", — сообщили сотрудники пресс-службы генсека.

Сообщается также, что собеседники обсудили политический кризис в Бурунди, ситуацию в Сирии и Йемене, а также выделили необходимость поиска коллективного ответа на миграционный кризис.