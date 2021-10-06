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Генсек ООН: Гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась

Генсек ООН: Гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что гуманитарная ситуация в Эфиопии с августа еще серьезнее ухудшилась, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
6 октября 2021 г. 23:45
Генсек ООН: Гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что гуманитарная ситуация в Эфиопии с августа еще серьезнее ухудшилась, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В августе я предостерегал Совет Безопасности о том, что в Эфиопии на наших глазах разворачивалась гуманитарная катастрофа. С тех пор кризис усугубился", - сказал в среду Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, до 7 млн человек в штатах Тыграй, Амхара и Афар нуждаются сейчас в продовольственной помощи и иной чрезвычайной поддержке. "В их числе более 5 млн жителей Тыграя, где около 500 тыс. [человек] живут в условиях, близких к голоду. Гуманитарной помощи по-прежнему не хватает в этом районе", - отметил генсекретарь.

Повстанческие силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в июле начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под свой контроль несколько ключевых городов на территориях двух штатов, прилегающих к Тыграю. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений. К сентябрю им удалось вернуть контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков, которые ранее были захвачены отрядами НФОТ.

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