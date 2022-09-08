О нас

Генсек ООН готов помочь сторонам в урегулировании вокруг ЗАЭС

Генсек ООН готов помочь сторонам в урегулировании вокруг ЗАЭС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов помочь сторонам в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), если потребуется.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 05:49
Генсек ООН готов помочь сторонам в урегулировании вокруг ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов помочь сторонам в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), если потребуется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, намерен ли Гутерриш посетить соответствующие столицы для переговоров по ЗАЭС.

"Генеральный секретарь включится в процесс и будет открыт для содействия сторонам, если поймет, что его участие необходимо для продвижения процесса, - сказал Дюжаррик. - Это вопрос, который он очень внимательно отслеживает".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Zaporoyje AES-lə bağlı tərəflərə kömək etməyə hazırdır

Самое читаемое

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi