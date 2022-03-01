Генсек ООН: Европа приближается к худшему гуманитарному кризису за последние десятилетия

Мы все напротив крупного регионального кризиса, который будет катастрофическим для всех нас. Худший гуманитарный кризис за последние десятилетия приближается к Европе.

Мы все напротив крупного регионального кризиса, который будет катастрофическим для всех нас. Худший гуманитарный кризис за последние десятилетия приближается к Европе.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на чрезвычайном заседании Генассамблеи ООН в связи с войной на территории Украины.

Напомнив, что каждое государство-член ООН должно действовать в соответствии с принципами устава организации, А.Гутерреш заявил, что конфликты должны решаться мирным путем.

«Сейчас говорит оружие, но путь к диалогу всегда должен оставаться открытым. Никогда не поздно начать переговоры», - сказал генсек.

Генсек призвал лидеров Украины и России к миру, чтобы положить конец войне, в результате которой погибли мирные жители, в том числе дети.

"Украинская армия продолжает оказывать сопротивление российским войскам вблизи Киева. НАТО и страны Запада начали поставлять Украине военную технику и вооружение. Настоящее решение - мир», - добавил он.