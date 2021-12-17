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Генсек ООН: Человечество ждет более трудные дни после пандемии

Генсек ООН: Человечество ждет более трудные дни после пандемии Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 02:12
Генсек ООН: Человечество ждет более трудные дни после пандемии
Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции по итогам года, прошедшей в Нью-Йорке.

В этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжило расти. По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.

"Мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса. И я очень обеспокоен, что если ситуация не улучшится, то нас ждут еще более тяжелые времена", - заметил Гутерреш.

"Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы достичь большего прогресса в достижении цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% мирового населения к концу года, а также быть гораздо активнее в усилиях по вакцинации 70% населения во всех странах к середине 2022 года", - отметил Гутерреш.

По его словам, при нынешних темпах Африка сможет достичь вакцинации 70% населения лишь к августу 2024 года. "При нынешних темпах Африка не сможет достичь 70-процентного порога до августа 2024 года. Неравенство в распределении вакцин дает вариантам вируса выйти из-под контроля. Мы не сможем победить пандемию без координации действий", - сказал генсек.

Гутерреш обратил внимание на то, что к концу года 98 стран не смогли достичь цели вакцинации 40% населения. "40 стран не смогли вакцинировать даже 10% своего населения. В бедных странах полностью вакцинированы менее 4%", - подчеркнул он.

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