Генсек ООН: Целей соглашения по климату не достичь без отказа от ископаемого топлива

Только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству достичь удержания глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, закрепленного в Парижском соглашении по климату.

Только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству достичь удержания глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, закрепленного в Парижском соглашении по климату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Дубае.

"Наука однозначно говорит: предел на уровне 1,5 градуса реален, только если мы в конечном итоге перестанем сжигать все ископаемое топливо. Не сократим [его использование], не уменьшим, а поэтапно откажемся, учитывая четкие временные рамки [Парижского соглашения по климату]", - сказал он.

Гутерриш также обратился к "главам топливных компаний". "Не совершайте ошибку. Дорога к климатической устойчивости - единственный жизнеспособный путь к экономической устойчивости ваших компаний", - предупредил генсек ООН. По его мнению, помочь представителям "промышленности сделать правильный выбор" должны правительства стран, в том числе за счет "мер регулирования, законодательства" и "конца субсидирования ископаемого топлива".

Генеральный секретарь всемирной организации подчеркнул, что мировое сообщество обладает "технологиями, которые позволят избежать самого страшного климатического хаоса". Но для этого необходимы немедленные действия, "лидерство, сотрудничество и политическая воля", убежден Гутерриш.