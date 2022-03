"Спустя месяц после войны в Украине продолжаются человеческие страдания и разрушения. В настоящее время более половины детей в стране являются беженцами".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"По мере того, как мы расширяем нашу работу по реагированию на гуманитарный кризис, я повторяю свой призыв к миру: эта война должна закончиться сейчас", - добавил он.

One month into the war in Ukraine, human suffering & destruction continue.



More than half of the country's children have now been displaced.



As we scale up our work to respond to the humanitarian crisis, I repeat my call for peace:



This war has to end now.