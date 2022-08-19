Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Одессу

Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в одесский порт.
Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Одесса, порт. Генсек ООН Гутерриш прибыл", - написал Гончаренко.
Генсек находится с визитом в Украине с 17 августа. Накануне он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На встрече стороны обсуждали соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.