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Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Одессу

Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Одессу Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в одесский порт.
Другие страны
19 августа 2022 г. 16:18
Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Одессу
Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в одесский порт.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Одесса, порт. Генсек ООН Гутерриш прибыл", - написал Гончаренко.

Генсек находится с визитом в Украине с 17 августа. Накануне он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече стороны обсуждали соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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