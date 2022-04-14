Генсек ООН: 36 стран импортируют более половины своей пшеницы из России и Украины

В общей сложности 1,7 млрд человек по всему миру сильно испытывают на себе трудности из-за нынешних сбоев в поставках продовольствия, энергетической сфере и финансовой системе.

В общей сложности 1,7 млрд человек по всему миру сильно испытывают на себе трудности из-за нынешних сбоев в поставках продовольствия, энергетической сфере и финансовой системе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"1,7 млрд людей, треть из которых уже живет в бедности, сейчас сильно ощущают на себе сбои в продовольствии, энергетической и финансовых системах, что ведет к росту бедности и голода, - сказал Гутерриш. - 36 стран полагаются на Россию и Украину в плане более половины своего импорта пшеницы, в том числе самые бедные и уязвимые страны в мире".

По его словам, цены и так росли, кризис усугубил ситуацию. "Цены на пшеницу и кукурузу демонстрировали волатильность с начала (кризиса), а теперь на 30% выше по сравнению с началом года, - отметил генсек ООН. - В то же время Россия является ключевым поставщиком энергоносителей. Цены на нефть выросли на более чем 60% за последний год, что усилило преобладающие тенденции".

По его словам, такая же ситуация складывается с ценами на природный газ, выросшими на 50% за последние месяцы. "Цены на удобрения увеличились более чем вдвое", - отметил Гутерриш.

"Растет инфляция, покупательская способность снижается, перспективы роста сужаются, развитие остановилось", - сказал генсекретарь ООН.

Страны мира должны раскрыть стратегические резервы и отказаться от протекционизма, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации на продовольственном и энергетическом рынках, заявил Гутерреш.

"Нам нельзя допустить, чтобы ситуация стала хуже, - сказал он. - А это означает обеспечение стабильного притока продовольствия и энергии через открытые рынки. Это означает снятие всех излишних экспортных ограничений. Сейчас не время для протекционизма. Это означает отправку излишков и резервов тем, кто нуждается в них. И это также означает сдерживание цен на продовольствие и усилия по снижению волатильности на продовольственных рынках".

"Мы также должны использовать эту ситуацию, чтобы максимально продвинуться в осуществлении перемен, в которых нуждается наш мир. Просто посмотрите на энергетический кризис. В краткосрочной перспективе страны должны воздержаться от создания запасов и открыть стратегические и дополнительные резервы", - добавил Гутерриш.