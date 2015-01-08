Генсек ОИС осудил террористическое нападение на редакцию "Charlie Hebdo"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ийяд бин Амин Мадани направил главе МИД Франции Лорану Фабиусу письмо с соболезнованиями в связи с террористическим нападением на офис журнала "Charlie Hebdo" 7 января в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, в своем письме генеральный секретарь выразил солидарность с правительством и народом Франции в момент их национальной скорби и глубокие соболезнования семьям погибших.

"Он подтвердил непоколебимую и принципиальную позицию ОИС, которая осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, отметив необходимость укреплять региональные и международные усилия по борьбе и искоренению этого явления, которое терроризирует невинных людей, угрожает социальным структурам и создает пропасть между культурами и религиями", - отмечается в сообщении пресс-службы ОИС.