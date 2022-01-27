Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Кыргызстан к немедленному прекращения огня на границе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в четверг провел телефонный разговор с секретарями Советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым, призвав к немедленному прекращения огня на границе между странами.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в четверг провел телефонный разговор с секретарями Советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым, призвав к немедленному прекращения огня на границе между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы организации.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта", - подчеркнул Зась, слова которого приводятся на сайте ОДКБ.