Генсек ОДКБ открыл учения в Беларуси

С 1 сентября в Беларуси проходят пять совместных и специальных учений, торжественное открытие состоялось в Брестской крепости.

С 1 сентября в Беларуси проходят пять совместных и специальных учений, торжественное открытие состоялось в Брестской крепости.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов торжественно открыл учения "Боевое братство-2023".

"В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые конфликты. Современные кризисы все чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения", - сказал генсек ОДКБ.

Особенностью этих учений, по мнению Тасмагамбетова, является их комплексность: "Для успешной реализации операции сегодня недостаточно использование военного компонента, необходим системный подход".