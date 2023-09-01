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Генсек ОДКБ открыл учения в Беларуси

Генсек ОДКБ открыл учения в Беларуси С 1 сентября в Беларуси проходят пять совместных и специальных учений, торжественное открытие состоялось в Брестской крепости.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 16:41
Генсек ОДКБ открыл учения в Беларуси

С 1 сентября в Беларуси проходят пять совместных и специальных учений, торжественное открытие состоялось в Брестской крепости.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов торжественно открыл учения "Боевое братство-2023".

"В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые конфликты. Современные кризисы все чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения", - сказал генсек ОДКБ.

Особенностью этих учений, по мнению Тасмагамбетова, является их комплексность: "Для успешной реализации операции сегодня недостаточно использование военного компонента, необходим системный подход".

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