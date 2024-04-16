Генсек ОДКБ: Необходимости в мерах на случай конфликта между странами внутри организации нет

Сделанное несколько лет назад предложение о разработке механизма действий в случае нападения одной страны-участницы ОДКБ на другую уже не актуально, в этом нет необходимости.

Сделанное несколько лет назад предложение о разработке механизма действий в случае нападения одной страны-участницы ОДКБ на другую уже не актуально, в этом нет необходимости.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в интервью NEWS.ru.

"Предложение главы Кыргызстана Садыра Жапарова пришлось на период обострения приграничной обстановки на кыргызско-таджикской границе. Оно продемонстрировало высокую степень обеспокоенности кыргызского лидера ситуацией в регионе. Такая инициатива была вполне оправдана, учитывая сложности разрешения приграничного спора между двумя государствами", - сказал И. Тасмагамбетов.

Но, по его словам, позже воля политического руководства двух стран - Кыргызстана и Таджикистана, позволила не только начать и успешно вести делимитацию госграницы, но и найти политическое решение проблемы.

Поэтому необходимость в подготовке документа о действиях в подобных случаях фактически отпала, отметил он.

Также, считает Тасмагамбетов, подобное развитие ситуации, как "нападение" одной страны-участницы на другую, в целом крайне маловероятно. Ведь государства - члены ОДКБ в своих отношениях строго следуют уставу организации, прямо запрещающему агрессивные действия в отношении друг друга.

Что касается возможности расширения ОДКБ, генсек организации отметил, что геополитическая ситуация в Евразии в настоящее время отличается нестабильностью. "Она может складываться таким образом, что отдельные страны захотят заручиться поддержкой сильных союзников и получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты своих национальных интересов", - отметил он.