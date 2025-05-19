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Генсек ОДКБ: Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта

Генсек ОДКБ: Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта и поиска мирных путей выхода из сложившейся ситуации.
Другие страны
19 мая 2025 г. 11:44
Генсек ОДКБ: Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта

Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта и поиска мирных путей выхода из сложившейся ситуации.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской Ассамблеи организации, которое проходит в Бишкеке.

"Вызывает озабоченность резкое обострение в отношениях Индии и Пакистана, которое привело к серьезным вооруженным столкновениям. Несмотря на снижение накала противостояния в последнее время, тем не менее, сохраняется высокий потенциал перехода конфликта в горячую фазу", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке KTMT-nin Baş katibi: Hindistan və Pakistan münaqişənin deeskalasiyası üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidir
Версия на английском языке CSTO Sec.-Gen.: India, Pakistan must use all opportunities to de-escalate conflict

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