Генсек ОДКБ: Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта

Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта и поиска мирных путей выхода из сложившейся ситуации.

Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта и поиска мирных путей выхода из сложившейся ситуации.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской Ассамблеи организации, которое проходит в Бишкеке.

"Вызывает озабоченность резкое обострение в отношениях Индии и Пакистана, которое привело к серьезным вооруженным столкновениям. Несмотря на снижение накала противостояния в последнее время, тем не менее, сохраняется высокий потенциал перехода конфликта в горячую фазу", - сказал он.