Генсек ОБСЕ заявила о готовности оказывать Турции всемерную поддержку

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт выразила соболезнования Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений и заявила, что готова оказывать всемерную поддержку этой стране.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт выразила соболезнования Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений и заявила, что готова оказывать всемерную поддержку этой стране.

Как сообщает Report , об этом генсек написала на своей странице в Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. ОБСЕ готова оказать всемерную поддержку", — отметила Хельга Мария Шмид.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 406 человек, еще 71 806 человек получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.