О нас

Генсек ОБСЕ заявила о готовности оказывать Турции всемерную поддержку

Генсек ОБСЕ заявила о готовности оказывать Турции всемерную поддержку Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт выразила соболезнования Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений и заявила, что готова оказывать всемерную поддержку этой стране.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 00:21
Генсек ОБСЕ заявила о готовности оказывать Турции всемерную поддержку

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт выразила соболезнования Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений и заявила, что готова оказывать всемерную поддержку этой стране.

Как сообщает Report, об этом генсек написала на своей странице в Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. ОБСЕ готова оказать всемерную поддержку", — отметила Хельга Мария Шмид.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 406 человек, еще 71 806 человек получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ATƏT-in Baş katibi: “Türkiyəyə hər cür dəstək verməyə hazırıq”

Экслюзивные новости

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi