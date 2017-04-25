Генсек ОБСЕ заявил о гибели 140 мирных жителей в Донбассе с начала года

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С начала 2017 года в зоне конфликта в Донбассе погибли 140 мирных жителей.

Как передает Report, об этом в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

«Мы очень обеспокоены условиями жизни мирных жителей и их безопасностью в Донбассе. С начала текущего года в зоне конфликта погибли 140 гражданских лиц», — сказал он.

По словам генсека, только за последнюю неделю наблюдатели зафиксировали порядка четырёх тысяч нарушений режима прекращения огня.

«Мы видим ухудшение ситуации и всё большую политизацию конфликта», — подчеркнул Заньер.