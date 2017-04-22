Генсек ОБСЕ обсудит Украину в Москве

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер приедет в Москву 24-27 апреля, в рамках визита он примет участие в Московской конференции по международной безопасности, а также проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 25 апреля, передает Report со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе визита 25 апреля состоятся переговоры С. В. Лаврова с Л. Занньером. Запланирована встреча генерального секретаря ОБСЕ с руководством ОДКБ. Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта.