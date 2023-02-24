Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса доверия к Китаю

У НАТО нет доверия к Китаю, так как он не осудил боевые действия России в Украине.

У НАТО нет доверия к Китаю, так как он не осудил боевые действия России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после представленных Китаем принципов по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Ранее МИД Китая представило свою позицию урегулированию данного кризиса из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Также в плане подчеркивается, что диалог является единственным решением конфликта и международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам.