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Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса доверия к Китаю

Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса доверия к Китаю У НАТО нет доверия к Китаю, так как он не осудил боевые действия России в Украине.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 13:35
Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса доверия к Китаю

У НАТО нет доверия к Китаю, так как он не осудил боевые действия России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после представленных Китаем принципов по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Ранее МИД Китая представило свою позицию урегулированию данного кризиса из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Также в плане подчеркивается, что диалог является единственным решением конфликта и международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам.

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Версия на английском языке NATO's Stoltenberg says alliance not trusting China

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