Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку "мир не становится безопасным".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку "мир не становится безопасным".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.

"Я приветствую платформу нового руководства Германии. Я считаю, что это платформа четко отмечает, что Германия продолжит оставаться сильным и надежным союзником по НАТО, включая ее обязательства по совместному использованию ядерного оружия… Что касается Договора о запрещении ядерного оружия, все союзники по НАТО согласились, что мы не должны быть его частью… Мы стремимся к миру без ядерного оружия, но для этого необходимо прийти к сбалансированному надежному контролю над вооружениями. Мы бы хотели жить в мире без ядерного оружия, но Россия, Китай, такие страны как Северная Корея, имеют ядерное оружие. Мир не становится безопасным. Пока в мире будет ядерное оружие, НАТО будет сохранять ядерное сдерживание. Мы должны выступать единым фронтом по таким вопросам", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к цели новых немецких властей на превращение Германии в страну, свободную от атома, а значит, и от ядерного оружия.