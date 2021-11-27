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Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия

Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку "мир не становится безопасным".
Другие страны
27 ноября 2021 г. 07:16
Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку "мир не становится безопасным".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.

"Я приветствую платформу нового руководства Германии. Я считаю, что это платформа четко отмечает, что Германия продолжит оставаться сильным и надежным союзником по НАТО, включая ее обязательства по совместному использованию ядерного оружия… Что касается Договора о запрещении ядерного оружия, все союзники по НАТО согласились, что мы не должны быть его частью… Мы стремимся к миру без ядерного оружия, но для этого необходимо прийти к сбалансированному надежному контролю над вооружениями. Мы бы хотели жить в мире без ядерного оружия, но Россия, Китай, такие страны как Северная Корея, имеют ядерное оружие. Мир не становится безопасным. Пока в мире будет ядерное оружие, НАТО будет сохранять ядерное сдерживание. Мы должны выступать единым фронтом по таким вопросам", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к цели новых немецких властей на превращение Германии в страну, свободную от атома, а значит, и от ядерного оружия.

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