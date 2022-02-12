Генсек НАТО заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на совместной с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пресс-конференции на военной базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны), что "есть реальный риск нового военного конфлик

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пресс-конференции на военной базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны), что "есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, обвинив Россию в сосредоточении сил на границе с Украиной, генеральный секретарь НАТО сказал, что "существует риск тотального вторжения, но есть также риск и других типов агрессивных действий, в том числе попыток свержения правительства в Киеве, гибридных и информационных атак, многих других типов агрессии со стороны России". "У нас есть все причины быть серьезно озабоченными, бдительными и готовыми отреагировать, если против Украины будет применена сила", - утверждал он.

Столтенберг подчеркнул, что регион Черного моря, где находятся три союзника НАТО и близкие партнеры альянса Украина и Грузия, представляет собой "регион стратегической важности для НАТО". Он сообщил, что России было направлено предложение обсудить вопросы европейской безопасности в Совете НАТО - Россия, но уточнил, что "НАТО не пойдет на компромиссы в отношении основных принципов - права каждой страны выбирать свой путь и нашей способности защищать всех союзников". "Никогда не будет членов НАТО первого и второго ранга", - сказал он.

Коснувшись планов разместить в долгосрочном плане боевые группировки в юго-восточной части альянса, то есть, в Румынии и других странах зоны Черного моря, Столтенберг сказал: "Франция предложила взять на себя руководство группировкой в Румынии, мы приветствуем это очень важное предложение, но еще пройдет некоторое время до принятия окончательных решений и, конечно, до развертывания сил".