Генсек НАТО заявил о неуверенности в участии Зеленского в саммите

Нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта в Украине. При этом Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.

По информации телеканала, решение Зеленского о посещении саммита может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Столтенберг при этом указал, что абсолютно уверен в достижении приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.