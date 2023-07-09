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Генсек НАТО заявил о неуверенности в участии Зеленского в саммите

Генсек НАТО заявил о неуверенности в участии Зеленского в саммите Нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Другие страны
9 июля 2023 г. 22:39
Генсек НАТО заявил о неуверенности в участии Зеленского в саммите

Нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта в Украине. При этом Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.

По информации телеканала, решение Зеленского о посещении саммита может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Столтенберг при этом указал, что абсолютно уверен в достижении приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.

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