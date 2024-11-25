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Эрдоган встретился в Анкаре с генсеком НАТО

Эрдоган встретился в Анкаре с генсеком НАТО Эрдоган встретился в Анкаре с Эрдоганом
Другие страны
25 ноября 2024 г. 16:45
Эрдоган встретился в Анкаре с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прибывшим с официальным визитом в Анкару.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече присутствовали глава МИД Турции Хакан Фидан и министр обороны Яшар Гюлер.

Ранее Рютте сообщил журналистам, что с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом, чтобы обсудить ключевые глобальные вызовы, включая угрозу терроризма, войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке.

Визит в Анкару является первой официальной поездкой Рютте в Турцию с момента вступления в должность генсека НАТО в октябре.

Как ожидается, он проведет встречи главой МИД Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером. Программа визита Рютте также включает встречи с представителями турецкой оборонной промышленности и посещение предприятий компании TUSAŞ - ведущего производителя авиационной техники в Турции.

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Версия на английском языке Erdogan meets with NATO Secretary General in Ankara
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti NATO-nun Baş katibi ilə görüşüb

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