Генсек НАТО заявил, что больше не пойдет на продление своего срока

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается идти на продление срока своих полномочий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается идти на продление срока своих полномочий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

"Да, это мое последнее продление", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста в интервью телекомпании.

Страны НАТО 4 июля этого года согласовали продление полномочий Столтенберга на год - до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на высшем уровне на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Это уже шестое продление полномочий Столтенберга на этом посту. Обычный срок полномочий генсека НАТО составляет четыре года, экс-премьер Норвегии занял это кресло 1 октября 2014 года. Таким образом его десятилетний срок полномочий стал вторым по продолжительности в истории альянса после голландца Йозефа Лунса, возглавлявшего альянс 13 лет - с 1971 по 1984 годы.