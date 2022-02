Генсек НАТО: Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска

"Я осуждаю признание Россией украинского Донецка и Луганска. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности".

Как передает Report, об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter-аккаунте .

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить эскалацию конфликта и сделать выбор в пользу дипломатии", - добавил он.