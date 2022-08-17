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Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС

Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС НАТО выступает за вывод войск РФ из района Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечения инспекторам МАГАТЭ допуска туда.
Другие страны
17 августа 2022 г. 20:59
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС
Йенс Столтенберг

НАТО выступает за вывод войск РФ из района Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечения инспекторам МАГАТЭ допуска туда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы призываем срочно допустить инспекторов МАГАТЭ и обеспечить вывод российских войск", - сказал он, подчеркнув, что ситуация вокруг ЗАЭС создает серьезные риски для Украины, соседних стран и международного сообщества.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.

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Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi Rusiya qoşunlarını ZAES ərazisindən çıxarmağa çağırıb

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