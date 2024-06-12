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Генсек НАТО выступил за долгосрочные обязательства по военной помощи Украине

Генсек НАТО выступил за долгосрочные обязательства по военной помощи Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за предоставление Украине долгосрочных обязательств по оказанию военной помощи.
Другие страны
12 июня 2024 г. 12:05
Генсек НАТО выступил за долгосрочные обязательства по военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за предоставление Украине долгосрочных обязательств по оказанию военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны ежегодно выделять 40 млрд евро новых средств", - заявил Столтенберг.

По его словам, это большие деньги, но они необходимы и с этим легче справиться, разделив бремя между членами НАТО.

"Долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной обеспечат предсказуемость, подотчетность и разделение бремени. Чем больше мы будем привержены долгосрочным обязательствам, тем скорее эта война может закончиться", - добавил он.

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