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    ​Генсек НАТО высказался за конструктивные отношения с Россией

    Столтенберг: Россия - наш сосед, и она будет оставаться им в обозримом будущем

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым выстраивать конструктивные отношения с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на Международном Брюссельском форуме, организованном германским отделением Фонда Маршалла.

    "Мы должны быть в состоянии добиваться более конструктивных, основанных на сотрудничестве отношений с Россией, поскольку это в наших интересах", - подчеркнул он.

    "Россия - наш сосед, и она будет оставаться им в обозримом будущем", - добавил Столтенберг.

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