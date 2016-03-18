​Генсек НАТО высказался за конструктивные отношения с Россией

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым выстраивать конструктивные отношения с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на Международном Брюссельском форуме, организованном германским отделением Фонда Маршалла.

"Мы должны быть в состоянии добиваться более конструктивных, основанных на сотрудничестве отношений с Россией, поскольку это в наших интересах", - подчеркнул он.

"Россия - наш сосед, и она будет оставаться им в обозримом будущем", - добавил Столтенберг.