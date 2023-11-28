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Генсек НАТО выразил надежду на одобрение Венгрией и Турцией членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО выразил надежду на одобрение Венгрией и Турцией членства Швеции в альянсе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что парламенты Венгрии и Турции вскоре ратифицируют соглашения о приеме Швеции в НАТО.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 13:15
Генсек НАТО выразил надежду на одобрение Венгрией и Турцией членства Швеции в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что парламенты Венгрии и Турции вскоре ратифицируют соглашения о приеме Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью венгерскому интернет-изданию Index в преддверии начинающейся во вторник двухдневной встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Все союзники по НАТО согласны со вступлением Швеции в НАТО, и Швеция выполнила свои обязательства. Я ожидаю, что Турция и Венгрия ратифицируют документы о вступлении Швеции без дальнейших задержек", - сказал он.

Столтенберг заявил, что приветствует направление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Великое национальное собрание (парламент) республики на ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Он также напомнил, что недавно обсуждал этот вопрос с президентом Венгрии Каталин Новак на встрече в Брюсселе. "Мы оба придерживаемся мнения, что членство Швеции сделает весь Североатлантический альянс сильнее. Венгерское правительство неоднократно повторяло, что оно не будет последним союзником, ратифицировавшим документы о присоединении Швеции. Я ожидаю, что Венгрия выполнит свои обязательства", - сказал Столтенберг.

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Версия на английском языке NATO Sec.-Gen. hopes Hungary and Türkiye to approve Sweden’s membership in alliance

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