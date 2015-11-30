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    Генсек НАТО: Все члены Альянса поддерживают право Турции на защиту своего воздушного пространства

    Йенс Столтенберг рассказал об основных темах предстоящей министерской встречи НАТО в Брюсселе

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Все  члены Североатлантического Альянса  полностью поддерживают право Турции на защиту и ненарушение своего воздушного пространства. 

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. 

    "Все страны имеют право защищать свою территориальную целостность и воздушное пространство", - заявил Столтенберг. При этом он отметил необходимость принятия мер по деэскалации напряженности, возникшей в отношениях Турции и России, и проведении диалога и встреч по данному вопросу.

    Генсек НАТО также рассказал об основных темах предстоящей 1-2 декабря в штаб-квартире Альянса в Брюсселе министерской встрече НАТО. По его словам, участники встречи обсудят Афганистан, ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине, отношения НАТО с Россией. Также главы МИД стран-членов Альянса примут решение начинать ли с Черногорией переговоры о вступлении в НАТО. 

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