Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, в результате чего погибли 3 американских военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, в результате чего погибли 3 американских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Столтенберг заявил в ходе визита в США.

"Прежде всего позвольте мне выразить мои соболезнования в связи с гибелью и ранениями американских военнослужащих. Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море", - сказал он.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки с применением беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 34 получили ранения.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.