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Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США

Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, в результате чего погибли 3 американских военнослужащих.
Другие страны
29 января 2024 г. 23:16
Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, в результате чего погибли 3 американских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Столтенберг заявил в ходе визита в США.

"Прежде всего позвольте мне выразить мои соболезнования в связи с гибелью и ранениями американских военнослужащих. Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море", - сказал он.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки с применением беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 34 получили ранения.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.

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