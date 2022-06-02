Генсек НАТО: Война в Украине закончится за столом переговоров

Война в Украине "закончится за столом переговоров", а Украина будет нуждаться в дальнейшей поддержки со стороны НАТО.
Он отметил, что спрогнозировать финал войны тяжело, ведь "войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долговременной перспективе".
Столтенберг добавил, что война в Украине стала "войной на истощение".
"Украинцы платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя, но также и Россия несет большие потери", - отметил генсек НАТО.
Столтенберг также отметил лидерство США в поддержке как Украины, так и Трансатлантического альянса.