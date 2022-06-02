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Генсек НАТО: Война в Украине закончится за столом переговоров

Генсек НАТО: Война в Украине закончится за столом переговоров Война в Украине "закончится за столом переговоров", а Украина будет нуждаться в дальнейшей поддержки со стороны НАТО.
Другие страны
2 июня 2022 г. 23:16
Генсек НАТО: Война в Украине закончится за столом переговоров

Война в Украине "закончится за столом переговоров", а Украина будет нуждаться в дальнейшей поддержки со стороны НАТО.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что спрогнозировать финал войны тяжело, ведь "войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долговременной перспективе".

Столтенберг добавил, что война в Украине стала "войной на истощение".

"Украинцы платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя, но также и Россия несет большие потери", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил лидерство США в поддержке как Украины, так и Трансатлантического альянса.

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