Генсек НАТО: Война России против Украины может затянуться на годы

НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее войне против напавшей России, понимая, что вооруженное противостояние может «затянуться и длиться месяцами и годами».

НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее войне против России, понимая, что вооруженное противостояние может "затянуться и длиться месяцами и годами".

Как передает Report со ссылкой на CNN , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на президента Путина - путем введения санкций, оказания экономической, а также военной поддержки Украине, чтобы он прекратил войну. Но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. В Украине очень непредсказуемая и нестабильная ситуация. Есть вероятность, что эта война затянется и продлится месяцами и годами", - отметил генсек.