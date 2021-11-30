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Генсек НАТО: Верим в возможность диалога с Россией

Генсек НАТО: Верим в возможность диалога с Россией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией возможен, но при этом выступил за единую политику сдерживания в отношении Москвы.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 06:16
Генсек НАТО: Верим в возможность диалога с Россией
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией возможен, но при этом выступил за единую политику сдерживания в отношении Москвы.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство LETA.

"Мы хотим не воевать, а, наоборот, предотвратить любую агрессию России", - сказал он журналистам во время посещения латвийской военной базы в Адажи.

"Я верю в диалог с Россией, это наш сосед, - добавил он. - Нам нужно снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть. Чтобы России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО, нам нужно показать, что мы едины как никогда".

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Версия на азербайджанском языке NATO baş katibi: “Rusiya ilə dialoqun mümkünlüyünə inanırıq”

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