Генсек: НАТО увеличит контингент в Афганистане

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ НАТО в ближайшие недели примет решение об увеличении небоевого контингента в Афганистане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг журналистам в Лондоне.

"На встрече в мае мы продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность… Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек, сейчас мы рассматриваем этот запрос и примем решение в течение ближайших нескольких недель", — сказал Столтенберг.

"Возврата к боевой миссии в Афганистане не будет, она продолжит быть тренировочной и вспомогательной", — добавил генсек альянса.

По его словам, этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая.