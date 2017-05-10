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    Генсек: НАТО увеличит контингент в Афганистане

    Этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите 25 мая

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ НАТО в ближайшие недели примет решение об увеличении небоевого контингента в Афганистане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг журналистам в Лондоне.

    "На встрече в мае мы продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность… Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек, сейчас мы рассматриваем этот запрос и примем решение в течение ближайших нескольких недель", — сказал Столтенберг.

    "Возврата к боевой миссии в Афганистане не будет, она продолжит быть тренировочной и вспомогательной", — добавил генсек альянса.

    По его словам, этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая.

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