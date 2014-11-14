Генсек: НАТО увеличило свое присутствие вблизи границ России

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс уже увеличил присутствие своих вооруженных сил вблизи российских границ. Об этом, как сообщает Report, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild.

При этом он отметил, что не считает, что мир находится на пороге новой холодной войны.

"Уже сейчас на внешних границах выполняется больше патрульных полетов, мы перемещаем через Восточную Европу все больше военных подразделений. Каждый второй день НАТО проводит новые учения. И мы повышаем готовность наших сил быстрого реагирования", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также обвинил Москву в переправке вооружений на Украину. "В последние дни мы наблюдали, что Россия вновь переправила на Украину через границу оружие, снаряжение, артиллерию, танки и ракеты. Президент Путин нарушил договоренности о прекращении огня и снова нарушил суверенитет Украины", — заявил генсек.