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    Генсек: НАТО увеличило свое присутствие в Турции для противодействия ИГ

    НАТО приветствует все страны, которые хотят внести свой вклад в борьбу с терроризмом

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ НАТО увеличило свое присутствие в Турции для противодействия террористической организации "Исламское государство".

    Как сообщает Report, об этом на встрече со студентами в Грузии заявил  генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, Турция  больше сталкивается с террористическими  угрозами, так как эта страна граничит с Ираком и Сирией, ряд территорий который захвачены боевиками ИГ.

    Он также заявил, что НАТО приветствует все страны, которые хотят внести свой вклад в борьбу с терроризмом.

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