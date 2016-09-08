Генсек: НАТО увеличило свое присутствие в Турции для противодействия ИГ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ НАТО увеличило свое присутствие в Турции для противодействия террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report, об этом на встрече со студентами в Грузии заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Турция больше сталкивается с террористическими угрозами, так как эта страна граничит с Ираком и Сирией, ряд территорий который захвачены боевиками ИГ.

Он также заявил, что НАТО приветствует все страны, которые хотят внести свой вклад в борьбу с терроризмом.