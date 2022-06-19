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Генсек НАТО: Украина снова сможет вытеснить российские войска с Донбасса

Генсек НАТО: Украина снова сможет вытеснить российские войска с Донбасса Украинцы мужественно защищаются от российских оккупантов и в будущем могут освободить захваченную агрессором часть Донбасса.
Другие страны
19 июня 2022 г. 09:35
Генсек НАТО: Украина снова сможет вытеснить российские войска с Донбасса

Украинцы мужественно защищаются от российских оккупантов и в будущем могут освободить захваченную агрессором часть Донбасса.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

Главным условием реализации такого сценария он назвал наличие в ВСУ западного оружия.

"Хотя бои на Донбассе ведутся Россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса", - отметил он.

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