Генсек НАТО: Украина снова сможет вытеснить российские войска с Донбасса

Украинцы мужественно защищаются от российских оккупантов и в будущем могут освободить захваченную агрессором часть Донбасса.

Украинцы мужественно защищаются от российских оккупантов и в будущем могут освободить захваченную агрессором часть Донбасса.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild .

Главным условием реализации такого сценария он назвал наличие в ВСУ западного оружия.

"Хотя бои на Донбассе ведутся Россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса", - отметил он.