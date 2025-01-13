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Генсек НАТО: Украина не в состоянии вести переговоры с Россией

Генсек НАТО: Украина не в состоянии вести переговоры с Россией Украина в настоящее время не в состоянии вести переговоры с Россией "с позиции силы".
Другие страны
13 января 2025 г. 21:03
Генсек НАТО: Украина не в состоянии вести переговоры с Россией

Украина в настоящее время не в состоянии вести переговоры с Россией "с позиции силы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.

Он также заявил, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону значительно больше ранее согласованных 2% ВВП.

"Честно говоря, 2% ВВП недостаточно. В ближайшие годы для сохранения безопасности союзники должны тратить значительно больше 2%. Сильная оборона - наш главный приоритет. Это означает больше тратить и производить. И это для предотвращения войны, а не для ее разжигания". - отметил Рютте.

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