Генсек НАТО: у КНР к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок

КНР, согласно ожиданиям, будет к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

КНР, согласно ожиданиям, будет к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

Как передает Report со ссылкой на страницу НАТО в Twitter, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе ежегодной конференции в Вашингтоне, посвященной контролю над вооружениями.

"В долгосрочной перспективе мы должны пересмотреть и адаптировать наш подход (к контролю над вооружениями. — ред.) под более опасный и конкурентный мир. И это подразумевает взаимодействие с Китаем, который, как ожидается, будет иметь 1 500 боеголовок к 2035 году", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что КНР, будучи глобальной силой, имеет и глобальную ответственность и ей выгодно увеличение прозрачности и безопасности соглашений по контролю вооружений.