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Генсек НАТО: у КНР к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок

Генсек НАТО: у КНР к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок КНР, согласно ожиданиям, будет к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боеголовок.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 21:28
Генсек НАТО: у КНР к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок

КНР, согласно ожиданиям, будет к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

Как передает Report со ссылкой на страницу НАТО в Twitter, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе ежегодной конференции в Вашингтоне, посвященной контролю над вооружениями.

"В долгосрочной перспективе мы должны пересмотреть и адаптировать наш подход (к контролю над вооружениями. — ред.) под более опасный и конкурентный мир. И это подразумевает взаимодействие с Китаем, который, как ожидается, будет иметь 1 500 боеголовок к 2035 году", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что КНР, будучи глобальной силой, имеет и глобальную ответственность и ей выгодно увеличение прозрачности и безопасности соглашений по контролю вооружений.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “Çin 2035-ci ilə qədər 1500 nüvə başlığına sahib olacaq”

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