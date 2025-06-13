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Генсек НАТО: Cтраны альянса должны способствовать деэскалации на Ближнем Востоке

Генсек НАТО: Cтраны альянса должны способствовать деэскалации на Ближнем Востоке Удар по Ирану - это односторонняя акция Израиля, поэтому страны НАТО, включая США, должны способствовать деэскалации на Ближнем Востоке.
Другие страны
13 июня 2025 г. 11:33
Генсек НАТО: Cтраны альянса должны способствовать деэскалации на Ближнем Востоке

Удар по Ирану - это односторонняя акция Израиля, поэтому страны НАТО, включая США, должны способствовать деэскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Стокгольме, куда он прибыл для участия во встрече Бильдербергского клуба.

"Это одностороння акция со стороны Израиля. Союзники по НАТО, и в первую очередь США, должны способствовать деэскалации, и, я знаю, они это уже делают", - сказал Рютте, отвечая на вопрос об авиаударе Израиля по Ирану.

Он также отметил, что НАТО не считает, что мир приблизился к ядерной войне после удара Израиля по Ирану.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi: Üzv dövlətlər Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılmasına kömək etməlidir

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